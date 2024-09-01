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Avcılar'da E-5'te İETT kazası! Direğe çarptı trafik durdu

Avcılar'da D-100 karayolunda seyir halindeki İETT otobüsü direğe çarptı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 13:07 Güncelleme 01 Eylül 2024, 13:08
Avcılar’da E-5’te İETT kazası! Direğe çarptı trafik durdu

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Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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