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Çorum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı felç etti. Bazı evleri su basarken, bazı yollar ise ulaşıma kapatıldı.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 00:03 Güncelleme 02 Eylül 2024, 00:03
Çorum’da sağanak ve dolu etkili oldu

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkıldı.

Selin taşıdığı çamur nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Çamur nedeniyle ayrıca Çorum-Ankara kara yolunun Arifegazili köyü yakınlarında ve Sungurlu-Alaca kara yolunun Ekmekci köyü yakınlarındaki bölümünde ulaşımda aksama yaşandı.

Yağışın ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Sungurlu Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

İş makineleri bozulan yolları açmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri ise bölgede hasar tespit ve yardım çalışması yürütüyor.

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