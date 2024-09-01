Aniden şerit değiştiren araç faciaya yol açtı! Kabin amiri Onur Aykanat yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos günü motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yansıdı.

'OTOMOBİLİYLE KAÇTI'

Hızla şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın kullandığı motosiklete hızla çarptığı görüldü. Aykanat motosikletiyle ilerlediği esnada şerit değiştiren bir araç çarptı. Genç adamın hızlıca savrulduğuyere düştüğü ve sürücü hiç durmayıp, yoluna devam ettiği görüldü.