Kaya Çilingiroğlu iki aydır suyu kesik oturuyor

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu sitede yıkım kararı alındı, 14 site sakini evlerini boşalttı. Ancak 3 dairenin sakini evden çıkmayı reddediyor. İddiaya göre bu üç kiracıdan biri de Kaya Çilingiroğlu. Ünlü yorumcunun, 10 bin TL kira ödediği için evden çıkmak istemediği iddia edilirken bir diğer iddiaya göre de taşınmak için ev sahibinden 2 milyon TL talep edip, 'taşınma masrafları' dedi. Çilingiroğlu "Olay yargıya taşındı. Ev sahibi de elektriği, suyu kesti. Asansörü kapattı. İki aydır suyum yok, bu asırda su kesmek ne demek?" dedi.

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