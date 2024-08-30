Bursa’da korku dolu anlar: Araba bomba gibi patladı

Bursa-Gemlik Yolu, Dürdane Rampası üzerinde bir araç bomba gibi patladı.
Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobili hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı.
Bursa-Gemlik Yolu, Dürdane Rampası üzerinde bir araç bomba gibi patladı.
Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobili hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı.
ARABA PATLADI
Çevredekiler 112 Ekiplerine ulaşırken, alevler içindeki araba bomba gibi patladı.
O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına hızla müdahale etti. Şans eseri meydana gelen olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.