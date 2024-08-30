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Bursa'da korku dolu anlar: Araba bomba gibi patladı

Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Seyir halinde arıza yapan otomobil motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çekip araçtan uzaklaşan sürücü itfaiye haber verdiği sırada otomobil bomba gibi patladı. O anlar kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 09:43 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 09:44
Bursa’da korku dolu anlar: Araba bomba gibi patladı

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Bursa-Gemlik Yolu, Dürdane Rampası üzerinde bir araç bomba gibi patladı.

Araçtan dumanlar çıktığını gören sürücü otomobili hemen emniyet şeridine çekip uzaklaştı.

ARABA PATLADI
Çevredekiler 112 Ekiplerine ulaşırken, alevler içindeki araba bomba gibi patladı.

O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına hızla müdahale etti. Şans eseri meydana gelen olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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