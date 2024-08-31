PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe sağanak uyarısı geldi. Yağışların İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken, AKOM yağışların günlerce süreceği bilgisini paylaştı. İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 12:54 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 13:09
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM’dan İstanbul’a kritik uyarı! Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İLÇEYE UYARI
Meteoroloji, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün bölgede beklenen yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'un açıklamasında, "İstanbul'da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek" ifadelerine yer verildi.

4 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

SU BASKININA DİKKAT

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumartesi Kırklareli'nde öğleden sonra akşam ve gece İğneada, Demirköy, Kıyıköy, Saray, Vize çok şiddetli yağış olabilir su baskınına dikkat. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış var.

Bugün İstanbul sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuzey batı çevresinde öğlen saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 27 C, Ankara öğleden sonra sağanak yağışlı 30, İzmir 31, Antalya iç kesimler yağmurlu 32"

17 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM, 17 il için sarı ver turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Sarı Kod verilen iller;

Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye,

Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağışlar nedeniyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Balıkesir merkez hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvettli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri (Dörtyol, Payas, İskenderun, Erzin) ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

1 Eylül Pazar Hava Durumu1 Eylül Pazar Hava Durumu

2 Eylül Pazartesi Hava Durumu2 Eylül Pazartesi Hava Durumu

3 Eylül Salı Hava Durumu3 Eylül Salı Hava Durumu

4 Eylül Çarşamba Hava Durumu4 Eylül Çarşamba Hava Durumu

5 Eylül Perşembe Hava Durumu5 Eylül Perşembe Hava Durumu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Narin’in amcası gözaltına alındı
AK Parti’de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı’nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti?
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor... Diyarbakır’da 6 bin konut tamamlandı
Okan Buruk’tan farklı 11 kararı! O isimler kulübeye
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
İstanbul’daki metrobüs kazasında ifadelere ulaşıldı: Kusurum yok
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler değerlendirdi: Esad bizi anladı
Fenerbahçe’de Medina olmazsa o gelecek!
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı! İstanbul Valiliği’nden açıklama
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Prim gün sayısının önemi artıyor! Artık çok çalışan çok kazanacak
Cirosu 50 milyon liranın altında olan esnafa vergi rehberi! Enflasyon muhasebesi nedir, nasıl uygulanacak?
Devlette günlük 566 TL’ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı’nın detayları...
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber!
EPDK karar verdi: Eylülde elektriğe zam yok! 3.7 milyon haneye doğrudan destek
SON DAKİKA