SU BASKININA DİKKAT Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Cumartesi Kırklareli'nde öğleden sonra akşam ve gece İğneada, Demirköy, Kıyıköy, Saray, Vize çok şiddetli yağış olabilir su baskınına dikkat. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış var. Bugün İstanbul sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuzey batı çevresinde öğlen saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 27 C, Ankara öğleden sonra sağanak yağışlı 30, İzmir 31, Antalya iç kesimler yağmurlu 32"

17 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI MGM, 17 il için sarı ver turuncu kodlu uyarıda bulundu. Sarı Kod verilen iller;



Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Edirne, Hatay, Mersin, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük ve Osmaniye, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağışlar nedeniyle "turuncu" kodlu uyarı yapıldı. İŞTE İL İL HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin(Balıkesir merkez hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli ve İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. EDİRNE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvettli ve şiddetli olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AFYONKARAHİSAR °C, 28° Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ilçeleri (Dörtyol, Payas, İskenderun, Erzin) ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kastamonu, Karabük, Bolu'nun doğusu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı