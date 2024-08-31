Zeka testi: Resimdeki üçüncü kişiyi 9 saniyede bulabilir misin?

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Bu optik illüzyon resminde, bir sirk sanatçısının etrafına dolanmış bir yılanı ve yanında duran neşeli bir palyaçoyu görebilirsiniz. Ancak dikkatli gözler sahnede sadece bu iki karakterin olmadığını fark edecek. Evet doğru tahmin ettiniz. Görüntüde saklanan üçüncü bir kişi daha var.

9 SANİYE İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BULABİLİR MİSİNİZ? Göreviniz basit. Verilen süre içinde resimdeki gizlenmiş üçüncü kişiyi tespit etmek. Ancak bu kolay olmayacak. Sadece en keskin gözlem yeteneğine sahip olanlar bu gizemi çözebilir. Optik illüzyon bulmacalarıyla başa çıkmak için, resmi farklı açılardan değerlendirmek önemlidir. Belki de resmi ters çevirmek, saklanmış figürleri ortaya çıkarmanın anahtarı olabilir. Şimdi, tüm dikkatinizi resme verin ve çevrenizi unutun. Üçüncü kişiyi bulmak için zaman daralıyor.