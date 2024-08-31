SON DAKİKA

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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı! Bölgede çok sayıda yaralı var

İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis özel harekat ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 05:38 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 07:27
Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırı! Bölgede çok sayıda yaralı var

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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

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