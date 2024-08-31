SON DAKİKA

Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı.

Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.