Ankara’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

KISA SÜREDE ALEVLER SARDI Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde yer alan kereste ve polyester ürünlerinin işlendiği fabrikada, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.





ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye Kayaş, Şentepe, Kurtuluş ve Dikmen'deki itfaiye istasyonlarından köpük kuleleri, tanker ve arazözler gönderildi. Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölge esnafı, alevlerin kendi iş yerlerine sıçrama riskine karşı yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.