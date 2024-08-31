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Ankara'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Ankara'da bir kereste ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sararken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 18:08 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 18:08
Ankara’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.



KISA SÜREDE ALEVLER SARDI

Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde yer alan kereste ve polyester ürünlerinin işlendiği fabrikada, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ankara Mamak'ta yangın!


Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı.



ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye Kayaş, Şentepe, Kurtuluş ve Dikmen'deki itfaiye istasyonlarından köpük kuleleri, tanker ve arazözler gönderildi. Polis ekipleri, olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölge esnafı, alevlerin kendi iş yerlerine sıçrama riskine karşı yanıcı maddeleri yangın yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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