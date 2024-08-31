Zeka zorlayan optik illüzyon! Resimdeki 15 yavru kedi nerede?

Bu optik illüzyon, oturma odasında yer alan bir kız ve bir erkeği gösteren sıradan bir görüntüyle başlar. Erkek, mumları yakarken, kız ise masanın yanında duruyor. Ancak resme dikkatli baktığınızda, odaya gizlenmiş tam 15 kedi bulunduğunu fark edebilirsiniz. Peki, ortalamanın üzerinde bir zekaya sahip olduğunuzu kanıtlayacak kadar hızlı mısınız? Zira yüksek zekaya sahip kişiler bu kedileri sadece 11 saniye içinde tespit edebiliyor.