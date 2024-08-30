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Ünlü rapçi Erdem Atalay'dan borcunu ödemeyen arkadaşına işkence! Dağa kaçırıp...

Almanya’da yaşayan rapçi Erdem Atalay, borcunu ödemeyen arkadaşı Deniz Muhammet’e tuzak hazırladı. Eskort bir kadınla buluşmasını sağladı. Ardından dağa kaçırıp günlerce işkence yaptı...

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Ünlü rapçi Erdem Atalay’dan borcunu ödemeyen arkadaşına işkence! Dağa kaçırıp...

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Son dönemde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Erdem Atalay, bu kez polisiyelik bir olayla gündeme geldi. Berlin'de yaşayan rapçi arkadaşı Deniz Muhammet Y. ile parasal konularda anlaşamadı. Deniz Muhammet Y.'nin kendisine borcu vardı. Sürekli alacağını isteyen Atalay, arkadaşına haince bir plan hazırladı. Atalay, Polonyalı bir eskortla 40 euro karşılığında anlaşma yaptı. Deniz Muhammet Y. ile tanışması ve kendisini hayranı gibi tanıtmasını istedi. 26 yaşındaki Polonyalı kız, bir hafta boyunca rapçi ile sosyal medya hesaplarından flörtleşti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polonyalı eskort, Deniz Muhammet Y. ile canlı video açarak özel görüntülerini kayda aldı. Daha sonra rapçiyi yaşadığı Kiel'e davet etti. Deniz Muhammet Y. araç kiralayarak 328 kilometre uzaklıktaki Kiel'e gitti. Genç kızı beklemeye başladı. Bu sırada otomobile yaklaşan 4 kişi, kafasına silah dayayıp kaçırdı. Ünlü rapçi Erdem Atalay, arkadaşına iki gün boyunca kâbusu yaşattı. Canını zor kurtaran Deniz Muhammet Y. polise giderek yaşadıklarını anlattı. Polonyalı eskort kız gözaltına alındı. Atalay ile 40 euro karşılığında anlaştığını itiraf etti. Atalay, Türkiye'ye kaçarken yakalandı.

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