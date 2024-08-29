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Güne -400 kalori ile başlayacaksınız! Gizli kilo verme taktiği ortaya çıktı

Kilo verme sürecinde sıkı diyetler, ağır egzersiz programları derken, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yöntem bulmak zor olabiliyor. Ancak son günlerde TikTok'ta Kaliforniyalı sağlık koçu John Schaefer'in paylaştığı bir yöntem, 1 milyondan fazla kişinin dikkatini çekti ve herkesi "Acaba bu kadar kolay olabilir mi?" sorusunu sormaya itti. Peki, Schaefer'in neredeyse ter bile dökmeden kilo vermenizi sağlayacağını iddia ettiği bu gizli yöntem ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 09:16 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:16
Güne -400 kalori ile başlayacaksınız! Gizli kilo verme taktiği ortaya çıktı

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TikTok'ta 905 bin takipçisi bulunan sağlık koçu John Schaefer, son paylaştığı gizli kilo verme taktiğiyle büyük ilgi topluyor. Schaefer'ın, "Kilo vermek istiyorum ama çaba sarf etmek istemiyorum" diyenlerin favorisi haline gelen bu taktiği, aslında oldukça basit ve herkesin yapabileceği bir şey.

Düzenli Yürüyüşle Kilo Vermek Mümkün

John Schaefer'ın takipçileriyle paylaştığı bu yöntem, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan ve ter dökmeden kilo vermenizi sağlayabilir. Tek yapmanız gereken, düzenli olarak yürüyüşe çıkmak. Schaefer, bu konuda şunları söylüyor: "Kilo verme hızını artıran en etkili yöntemlerden biri yürüyüş yapmak. Ancak burada önemli olan, yürüyüşü düzenli bir alışkanlık haline getirmek."

Her Yürüyüşte 100 Kalori Yakın

Schaefer'ın paylaştığı bilgilere göre, günde 10 bin adım atmak, 100 gün sonunda toplamda 1 milyon adım atmanız anlamına geliyor. Bu süreçte, her yürüyüş başına yaklaşık 100 kalori yakıyorsunuz.

Düzenli yürüyüş yapmak, kalori yakmanızı kolaylaştırarak kilo verme sürecini hızlandırıyor.

Yürüyüşün Ruh Sağlığına Faydaları

Düzenli yürüyüş yapmak sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh sağlığınıza da önemli katkılar sağlar. Güney Danimarka Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir çalışmaya göre, günde 9 bin 800 adım atmak, demans riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Kalori Hesabı Yapmadan Yaşamayanlar İçin İdeal

John Schaefer, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda verdiği tüyolarla TikTok'ta geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuş durumda. Kalori hesabı yapmadan yemek yemeyenler için adeta bir idol haline gelen Schaefer, videolarında proteinle beslenmenin etkilerini ve yağ kaybını hızlandırmanın yollarını paylaşarak büyük ilgi görüyor.

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