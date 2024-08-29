Güne -400 kalori ile başlayacaksınız! Gizli kilo verme taktiği ortaya çıktı

TikTok 'ta 905 bin takipçisi bulunan sağlık koçu John Schaefer , son paylaştığı gizli kilo verme taktiğiyle büyük ilgi topluyor. Schaefer'ın, "Kilo vermek istiyorum ama çaba sarf etmek istemiyorum" diyenlerin favorisi haline gelen bu taktiği, aslında oldukça basit ve herkesin yapabileceği bir şey.

Düzenli Yürüyüşle Kilo Vermek Mümkün

John Schaefer'ın takipçileriyle paylaştığı bu yöntem, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan ve ter dökmeden kilo vermenizi sağlayabilir. Tek yapmanız gereken, düzenli olarak yürüyüşe çıkmak. Schaefer, bu konuda şunları söylüyor: "Kilo verme hızını artıran en etkili yöntemlerden biri yürüyüş yapmak. Ancak burada önemli olan, yürüyüşü düzenli bir alışkanlık haline getirmek."