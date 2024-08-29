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İstanbul suya teslim! Araçlar mahsur Yollar kapandı!

İstanbul'da görülen Süper Hücre bulutları, 1 saat boyunca etkili oldu. İstanbul, şiddetli yağmur sonrası sel sularıyla boğuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
İstanbul suya teslim! Araçlar mahsur Yollar kapandı!

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İstanbul'da salı günü aniden bastıran sağanak yağış dün de megakenti etkilemeye devam etti. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı hava Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy ve Bahçelivler'de caddeler göle döndü. Yaklaşık 1.5 saat süren sağanak yağış sonsarı çok sayıda su baskını nedeniyle vatandaşlar zor anlar geçirdi. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde yağmura dayanamayan istinat duvarı devrildi.

BAYRAMPAŞA'DA 2 ARAÇ MAHSUR KALDI
Bayrampaşa'daki Maltepe alt geçidinde yoğun yağış sebebiyle yaşanan su baskınında 2 araç mahsur kalırken suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulabildi. Boşaltılan su yerini çamura bırakırken, araçlar çekici yardımıyla altgeçitten çekildi.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Şiddetli yağışın etkisiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, yağmurdan korunmak isteyenler vatandaşlar iş yerlerinin tentelerinin altına gizlendi. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenlerse duraklardan çıkamak istemedi. Sağanak ve şiddetli rüzgarından etkisiyle Avcılar Rüzgar Sokak'ta park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi. Küçükçekmece gölü üzerinde hortum meydana geldi. Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka- Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre iptal edildi.

6 EYLÜL'E KADAR YAĞMUR VAR
2 gündür belirli aralıklarla şiddetli şekilde etkisini gösteren sağanak yağışın, bugün yerini güneşli havaya bırakacağı belirtildi. Ancak yarından itibaren Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de yağmur yağacağı kaydedildi. Kısa süreli etkili olması beklenen yağmurun 6 Eylül Cuma günü itibariyle yerini tekrar güneşli havaya bırakması bekleniyor.


İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 7 kilometre kalınlığa sahip süper hücre bulutları havadan görüntülendi. Su baskınlarına neden olan bulutları görenler hayret etti. Bir tarafın güneşli diğer tarafın da kara bulutlarla dolu görüntüler, ilginç manzara olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 1 saat boyunca yoğun yağış bırakan süper bulutlar yüzünden şehrin birçok noktasında ulaşım durma noktasına geldi. Caddeler göle dönerken birçok ev ve iş yerini sulardan etkilendi.

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