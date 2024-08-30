Sıradışı keşif: Kastamonu’da yolda yürürken buldu! Servet değerindeymiş

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İbrahim Özkan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Hocavakıf köyünde sakin bir yaşam sürerken, bir gün ormanda karşılaştığı manzara ile adeta hayatının dönüm noktasını yaşadı. Yapmış olduğu rutin bir yürüyüş esnasında, Özkan'ın karşısına çıkan devasa mantar, onu hem şaşkına çevirdi hem de gününü unutulmaz kıldı. Yere kök salmış ve adeta bir doğa mucizesi gibi yükselen bu mantarın ağırlığı 40 kilogramı buluyordu.

Kilosu 50 Lira! İbrahim Özkan, bu devasa gürgen mantarını yerinden alarak doğrudan yerel pazara götürdü. Nadir bulunan bu mantarı kilosu 50 liradan satışa sunması, pazarda hızla yayılan haberlerle büyük bir ilgi çekti. Özkan'ın mantarı, toplamda 2 bin TL gibi bir meblağa alıcı buldu. Mantarın satışı sırasında oluşan uzun kuyruklar, bu eşsiz mantarın ne denli ilgi çekici olduğunu gözler önüne serdi.