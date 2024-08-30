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Sıradışı keşif: Kastamonu’da yolda yürürken buldu! Servet değerindeymiş

Kastamonu Hanönü ilçesi sakinlerinden İbrahim Özkan'ın sıradan bir günü, ormanda yapmış olduğu yürüyüş sırasında beklenmedik bir buluşla bambaşka bir hal aldı. Özkan, Hocavakıf köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, gözlerine inanamayacağı bir manzara ile karşılaştı: yerden yükselen devasa bir mantar! Bu olağanüstü mantar, tam 40 kilogram ağırlığındaydı ve adeta bir doğa harikasıydı.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 12:38 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 12:38
Sıradışı keşif: Kastamonu’da yolda yürürken buldu! Servet değerindeymiş

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İbrahim Özkan, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Hocavakıf köyünde sakin bir yaşam sürerken, bir gün ormanda karşılaştığı manzara ile adeta hayatının dönüm noktasını yaşadı. Yapmış olduğu rutin bir yürüyüş esnasında, Özkan'ın karşısına çıkan devasa mantar, onu hem şaşkına çevirdi hem de gününü unutulmaz kıldı. Yere kök salmış ve adeta bir doğa mucizesi gibi yükselen bu mantarın ağırlığı 40 kilogramı buluyordu.

Kilosu 50 Lira!

İbrahim Özkan, bu devasa gürgen mantarını yerinden alarak doğrudan yerel pazara götürdü. Nadir bulunan bu mantarı kilosu 50 liradan satışa sunması, pazarda hızla yayılan haberlerle büyük bir ilgi çekti. Özkan'ın mantarı, toplamda 2 bin TL gibi bir meblağa alıcı buldu. Mantarın satışı sırasında oluşan uzun kuyruklar, bu eşsiz mantarın ne denli ilgi çekici olduğunu gözler önüne serdi.

Vatandaşlar Bu Nadide Mantarı Kaçırmak İstemiyor!

Pazar yerindeki yoğunluk, mantarın kalitesi ve büyüklüğü kadar, bulunuş öyküsüyle de ilgi odağı oldu. İbrahim Özkan ve diğer alıcılar, bu tür doğal harikaların ne sıklıkta karşılarına çıkabileceği konusunda hemfikir. Özkan, "Böyle bir şeyi hayatımda ilk defa buldum ve büyük bir heyecan yaşadım," diyerek duygularını ifade etti. Pazarı ziyaret edenler ise nadir bulunan bu mantarı yakından görebilmenin ve satın alabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Bu olay, doğanın ne kadar sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gösterirken, yerel halk arasında da büyük bir merak uyandırmış durumda. Kastamonu'nun Hanönü ilçesi, bu ilginç buluşla birlikte doğa tutkunlarının ve yerel pazar alıcılarının gözde mekanlarından biri haline geldi.

Kaynak: İHA

Derleme: takvim.com.tr

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