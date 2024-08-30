30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri! Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı günü Anıtkabir'in açılış ve kapanış saatleri merak konusu oluyor. Peki, Anıtkabir saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? 30 Ağustos Anıtkabir ziyaret saatleri nasıl? İşte haberin detayı!
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir, özel bir program çerçevesinde ziyaretçilere açılıyor.
ANITKABİR SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?
Yapılan duyuruya göre, Anıtkabir 30 Ağustos 2024 Cuma günü, resmi törenlerin bitiminden itibaren saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Bu özel gün, Atatürk'ü anma ve tarihi zaferlerimizi hatırlama adına önemli bir fırsat sunuyor.
YIL BOYU ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir, yıl boyunca farklı mevsim şartlarına göre değişen ziyaret saatleri ile hizmet vermektedir. İşte mevsimlere göre Anıtkabir ziyaret saatleri:
1 Şubat - 14 Mayıs: Açılış Saati: 09:00, Kapanış Saati: 16:30
15 Mayıs - 31 Ekim: Açılış Saati: 09:00, Kapanış Saati: 17:00
1 Kasım - 31 Ocak: Açılış Saati: 09:00, Kapanış Saati: 16:00