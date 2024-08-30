30 Ağustos müzeler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma müze ziyaret saatleri 2024!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin ziyaret saatleri ve açık olup olmadıkları vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle okulların kapalı olması ve tatil nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte müzeleri gezmek için planlar yapıyor.

30 AĞUSTOS MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI? İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi Salı günleri kapalıdır. Ancak, bu müzeler dışında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı diğer müzeler, Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır.