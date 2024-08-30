30 Ağustos müzeler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma müze ziyaret saatleri 2024!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin ziyaret saatleri ve açık olup olmadıkları vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle okulların kapalı olması ve tatil nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte müzeleri gezmek için planlar yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin ziyaret saatleri ve açık olup olmadıkları vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle okulların kapalı olması ve tatil nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte müzeleri gezmek için planlar yapıyor.
30 AĞUSTOS MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?
İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi Salı günleri kapalıdır. Ancak, bu müzeler dışında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı diğer müzeler, Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, müzeler ve ören yerleri, dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır. 30 Ağustos gibi milli bayramlarda ise bu müzeler genellikle açık olup, ziyaret saatlerinde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bugün müzeleri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar herhangi bir kapanış saati kısıtlamasıyla karşılaşmadan gezilerini gerçekleştirebilirler.
30 AĞUSTOS CUMA MÜZE ZİYARET SAATLERİ
Bugün müze ziyareti yapmayı planlayanlar için önemli bir detay da gişe kapanış saatleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde gişeler sabah saat 09.00'da açılıyor ve 17.30'da kapanıyor.