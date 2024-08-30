SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 Ağustos müzeler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma müze ziyaret saatleri 2024!

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’nin en büyük zaferlerinden biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümü olarak kutlanırken, vatandaşlar da bu özel günde müzelerin ziyaret saatlerini merak ediyor. Resmi tatil olması sebebiyle Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı ve diğer önemli müzeler, bugün ziyaretçi akınına uğrayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 12:01 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 12:01
30 Ağustos müzeler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma müze ziyaret saatleri 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin ziyaret saatleri ve açık olup olmadıkları vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle okulların kapalı olması ve tatil nedeniyle aileler çocuklarıyla birlikte müzeleri gezmek için planlar yapıyor.

30 AĞUSTOS MÜZELER AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi Salı günleri kapalıdır. Ancak, bu müzeler dışında kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı diğer müzeler, Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, müzeler ve ören yerleri, dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır. 30 Ağustos gibi milli bayramlarda ise bu müzeler genellikle açık olup, ziyaret saatlerinde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bugün müzeleri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar herhangi bir kapanış saati kısıtlamasıyla karşılaşmadan gezilerini gerçekleştirebilirler.

30 AĞUSTOS CUMA MÜZE ZİYARET SAATLERİ

Bugün müze ziyareti yapmayı planlayanlar için önemli bir detay da gişe kapanış saatleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde gişeler sabah saat 09.00'da açılıyor ve 17.30'da kapanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Hakurk’ta operasyon: PKK’nın patlayıcılarını hazırlayan Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi
İşte 30 Ağustos programı: Önce Anıtkabir sonra Külliye... Başkan Erdoğan tebrikleri kabul edecek
Koza altın
MİT’ten bir operasyon daha! Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Galatasaray’da transfer tamam! İşte yeni sol bek
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Bugün dünden daha güçlüyüz
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i
CANLI TAKİP | Ateşkes ve esir takasının önündeki en büyük engeldi! İsrail Philadelphia Koridoru için kararını verdi
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
SON DAKİKA