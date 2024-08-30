Narin’in abisinin kolundaki diş izleri araştırıldı! DNA sonucunda ne çıktı?

Narin Günay'ın kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti. Ancak ne bir iz, ne de bir haber geldi! Kolu ısırılan ağabeyi Enes (18), İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Narin'in de diş röntgeni verildi. Fakat izlerin, küçük kıza ait olup olmadığı tespit edilemedi. Ayrıca Narin'in en son 17.40'ta amcasına gittiği, 18.40'ta ise çeşmede görüldüğü belirtildi. O dakikadan sonrası ise meçhul!

İZ PEŞİNDE

Narin, 10 gün önce sırra kadem bastı. Bölge didik didik arandı. Her olağan dışı duruma şüpheyle yaklaşıldı. Ağabey Enes de kolundaki diş izleri nedeniyle Adli Tıp'a yollandı. Ama izlerin Narin'e ait olup olmadığı anlaşılamadı. Karanlıkta kalan diğer nokta ise 2.5 saatlik zamandı.

Narin Günay (8)... 21 Ağustos'ta saat 15.00'da Tavşantepe Mahallesi'ndeki Kur'an Kursu'ndan çıktı. Sırra kadem bastı. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Ama Narin hala bulunamadı. Yetkililer çemberin daraldığını ifade ederken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in ağabeyi Enes'in (18) kolunda diş izleri vardı. Enes İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Narin'in röntgenleriyle, ağabeyi E.G.'nin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı.

KENDİSİ YAPMIŞ!

Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı anlaşılamadı. Narin'in DNA izi de ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Herhangi bir tespitin elde edilememesinde, ağabeyin kamuoyuna da yansıyan 3 defa duş almasının da etkisinin olabileceği vurgulandı. Arama çalışmaları sürerken, küçük kızın gözaltına alınan ağabeyi Enes ısırık izlerinin kendisinin yaptığını açıkladı. Ağabeyin tedbir amaçlı gözaltında tutulduğu vurgulandı.

2.5 SAATLİK SIR ZAMAN

Bu arada Narin'le ilgili çözülemeyen bir sır daha vardı. Tanıklara göre Narin, 15.15'te Kur'an Kursu'ndan çıktıktan sonra eve uğradı. Ama aile bunu yalanladı. Amcası ise Narin'in 17:40'ta evlerine geldiğini açıkladı. Yani 15.15 ile 17:40 arasında 2.5 saatlik boşluk vardı. Peki Narin bu sürede ne yaptı? Şimdi ekipler bu 2.5 saatlik sır perdesini araştırıyor...

Bölgede arama çalışmaları sürerken Narin'in evinin yanındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucu kan lekelerinin Narin'in burnu kanayan kuzenine ait olduğu saptandı.

Narin'in bulunması için Diyarbakır'da özel bir ekip oluşturuldu. Ankara'dan gelen diğer özel ekip de aramaya koyuldu. Ekipler, küçük kızı bulmak için 7/24 sahada...

Narin'in ailesi de çapraz sorguya alındı...

Ekipler, havada, karada ve suda detaylı aramalar yapıyor.



(HÜSEYİN KAÇAR - BATUHAN ALTINBAŞ)