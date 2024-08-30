HAVA DURUMU | İstanbul’u bulutlar kapladı! Yağış ne kadar sürecek? Sel ve yıldırım tehlikesi...

Meteoroloji, Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağışların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şen, "Artık son bahara bakar hava görüyoruz bütün Türkiye'de. İstanbul'un kuzeyinde alçak basınç var. Bu iki üç gündür yağmur bırakıyor. Bu yağış 3-4 gün daha devam edecek Marmara Bölgesi'nde. Kararsızlık olduğu için kuvvetleniyor. Çok küçük çaplı dolu ihtimali var. Öğlen 11:00'de başlayacak akşama kadar aralıklı olarak devam edecek. Ordu, Samsun, Rize, Trabzon, Kars, Ardahan civarında kuvvetli yağış var." dedi.

İŞTE YURT GENELİNDE METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Yurt genelinde, Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.