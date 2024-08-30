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Milli atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlar’daki pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Olimpiyatlar’daki pozuyla gündem oldu. Dikeç Pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulundu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Milli atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlar’daki pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu

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Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyat Oyunları'na katıldı. Bir eli tetikte bir eli cebinde yarıştı. Üstelik hiçbir ekipman kullanmadı. Olimpiyat'ta gümüş madalyayı kaptı. Verdiği poz ise dünyada nam salınca şöhreti yakaladı. Elon Musk'ın dikkatini bile çekmeyi başardı. Dikeç şimdi de marka olma yolunda ilk adımını attı. Dikeç pozu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusu yaptı.

TESCİL SÜRESİ BAŞLADI
Yusuf Dikeç adına iki hafta önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurulmuş ancak başarılı sporcu, başvuranın kendisi olmadığını açıklamıştı. Dikeç'in marka tescil başvurusunu gerçekleştiren patent firması şu açıklamayı yaptı: İyi niyetli olmadığını düşündüğümüz birinin başvurusu bizi harekete geçirdi. Milli sporcumuz tescil sürecini yakından takip ediyor.

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