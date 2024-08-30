Adana’da dehşet: Murat Dürüst eşi Ayşe Dürüst’ü parke taşıyla katletti!

Adana 'da Murat Dürüst isimli bir şahıs evi terk eden eşi Ayşe Dürüst 'ü sokak ortasında parke taşı ile öldürdü.

EVİ TERK ETMİŞTİ

Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı.

Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali Dürüst eşi Ayşe Dürüst'ü taşla öldürdü

PARKE TAŞIYLA VURDU

Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile Ayşe Dürüst'e vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.