Adana’da dehşet: Murat Dürüst eşi Ayşe Dürüst’ü parke taşıyla katletti!

Adana'da Murat Dürüst isimli bir şahıs evi terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşı ile öldürdü.
Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Adana'da Murat Dürüst isimli bir şahıs evi terk eden eşi Ayşe Dürüst'ü sokak ortasında parke taşı ile öldürdü.
Olay, 28 Ağustos'ta akşam saatlerinde Dervişiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
EVİ TERK ETMİŞTİ
Murat Dürüst, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evini terk eden eşi 2 çocuk annesi Ayşe Dürüst ile sokak ortasında karşılaştı.
Çift arasında evi terk etme meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
PARKE TAŞIYLA VURDU
Murat Dürüst, kaldırımdan aldığı parke taşı ile Ayşe Dürüst'e vurmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile eşinin saldırılarından kurtarılan kadın için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.
Çevredekilerin linç girişimde bulunduğu Murat Dürüst, polis tarafından gözaltına alındı.
AYŞE DÜRÜST HAYATINI KAYBETTİ
Başına aldığı darbelerde ağır yaralanan Ayşe Dürüst, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayşe Dürüst, dün akşam hayatını kaybetti.
Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Murat Dürüst gözaltına alındı. Murat Dürüst, ifadesinde, eşiyle kısa süre önce anlaşamadıkları için ayrıldıklarını, kendisine nerede olduğunu sorduğunu ancak yalan söylediğini, yolda karşılaşınca tartışıp, yerden aldığı taşla başına vurduğunu belirtti.
TUTUKLANDI
Murat Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.