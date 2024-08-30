PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 Ağustos'ta bugün marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cuma gününe denk gelmesi, Türkiye genelinde birçok planlamayı etkiliyor. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları ve resmi daireler kapalı olacakken, vatandaşlar için marketlerin açık olup olmadığı büyük bir soru işareti. Özellikle alışverişlerini son güne bırakanlar için marketlerin çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Peki 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 09:18 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 09:18
30 Ağustos’ta bugün marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Her gün hizmet veren BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.

YARIN BİM, A101 VE ŞOK SAAT KAÇTA AÇILACAK?

30 Ağustos Cuma günü ŞOK market sabah saat 09.00'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak. ŞOK market akşam saat 21.00'da kapanacak.

A101 ise yurt genelinde sabah saat 09.30'da açılacak ve akşam 21.30'da kapanacak.

BİM marketlerinde öğle tatili bulunmazken 09.00'da açılacak ve 21.00'da kapanacak.

30 AĞUSTOS HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Özel ve kamu bankaları,

Noterler (nöbetçi)

Eczaneler (nöbetçi)

Belediyeler

Valilikler

Muhtarlıklar

Aile Hekimlikleri

Borsa

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Bugün dünden daha güçlüyüz
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık
Koza altın
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı
SON DAKİKA