30 Ağustos’ta bugün marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Her gün hizmet veren BİM , A101 , ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.