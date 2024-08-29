Bugün yarım gün mü? 29 Ağustos resmi tatil mi sayılıyor? Yarın bankalar, hastaneler, resmi daireler açık mı?

Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, çalışanların aklındaki en önemli soru "29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusu oldu. Memurlar dahil milyonlarca vatandaş resmi tatil hakkında bilgileri merak ediyor.
Yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, çalışanların aklındaki en önemli soru "29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusu oldu. Memurlar dahil milyonlarca vatandaş resmi tatil hakkında bilgileri merak ediyor.
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Ancak 29 Ağustos Perşembe günü resmi tatil veya yarım gün tatil değildir.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
2024 YILINDA KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı