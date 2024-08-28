Ereğli’de feci patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan patpat aracı can aldı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Olay Çaylıoğlu köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Sezgin Kılıç'ın kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybederken, aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.