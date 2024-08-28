SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ereğli’de feci patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde freni boşalan patpat dehşet saçtı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 21:04 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 21:04
Ereğli’de feci patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan patpat aracı can aldı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Olay Çaylıoğlu köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Sezgin Kılıç'ın kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybederken, aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Bakan Tunç’tan ’soruşturmada titizlik’ vurgusu: Her ayrıntı dikkatle inceleniyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Telegram CEO’su Pavel Durov’un gözaltı süresi doldu | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif: MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?
CANLI TAKİP | İsrail’den geniş çaplı saldırılar! Ateşkes görüşmesinde yeni perde! ABD basını yazdı: İran’ın saldırısı daha öncekilere benzemeyecek
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama
Okan Buruk biletini kesip yeni oyuncusunu buldu! Geleceğin yıldızı Galatasaray yolunda!
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
İzmir’de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...
Başörtüsü mücadelesinin simgesi... Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Cesaret aşıladı
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Türkiye’nin şartları neler? Masadaki iki formül
Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı
Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular
SON DAKİKA