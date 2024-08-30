30 Ağustos hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle genelinde hastaneler ve sağlık ocakları rutin hizmetlerine ara verecek. Resmi tatil boyunca yalnızca acil servisler ve nöbetçi sağlık birimleri vatandaşlara hizmet sunacak. Sağlık hizmeti almak isteyenlerin 30 Ağustos'ta sadece acil durumlar için hastanelere başvurabileceklerini unutmamaları önem taşıyor.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI? 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bu yıl resmi tatil olan Cuma günü, ülke genelindeki eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere, tüm eczaneler bölgedeki nöbet çizelgesine göre hareket eder.