30 Ağustos hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

e-Devlet nöbetçi eczane sorgulamak için turkiye.gov.tr/saglik-titck-nobetci-eczane-sorgulama adresini ziyaret etmeniz gerekiyor.
NÖBETÇİ ECZANELER NASIL BELİRLENİR?
Bir bölgede birden fazla eczane bulunuyorsa, belirlenen çalışma saatlerine ve resmi tatil düzenlemelerine göre sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane haricinde diğer eczaneler, nöbet saatleri dışında hizmet veremezler. Nöbetçi eczanelerin listesi ve çalışma saatleri, ilgili eczacı odalarının web siteleri üzerinden veya sağlık kurumlarının bilgilendirme panolarında duyurulmaktadır.
ÖNEMLİ BİLGİLER
Eczanelerin Kapalı Olduğu Tarih: 30 Ağustos Cuma
Hizmet Veren Yerler: Nöbetçi Eczaneler, Hastane Acil Servisleri
Bilgi Edinme Yolları: İlgili eczacı odaları web siteleri, sağlık kurumlarının bilgilendirme panoları