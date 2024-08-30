SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 Ağustos hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ülke genelinde pek çok resmi kurum gibi hastaneler ve sağlık ocakları da tatil düzenlemesi kapsamına giriyor. Bu kapsamda eczane, hastane ve sağlık ocaklarının durumu merak konusu oluyor. Peki, 30 Ağustos hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı, kapalı olacak? İşte 30 Ağustos 2024 e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 09:29 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 09:29
30 Ağustos hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı kapalı mı? e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle genelinde hastaneler ve sağlık ocakları rutin hizmetlerine ara verecek. Resmi tatil boyunca yalnızca acil servisler ve nöbetçi sağlık birimleri vatandaşlara hizmet sunacak. Sağlık hizmeti almak isteyenlerin 30 Ağustos'ta sadece acil durumlar için hastanelere başvurabileceklerini unutmamaları önem taşıyor.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bu yıl resmi tatil olan Cuma günü, ülke genelindeki eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere, tüm eczaneler bölgedeki nöbet çizelgesine göre hareket eder.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, AÇIK MI KAPALI MI?

30 Ağustos tarihinde, valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları gibi aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocakları da tüm gün kapalı olacaktır. Ancak hastanelerin acil servisleri, kesintisiz bir şekilde 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecektir. Acil sağlık ihtiyaçları için vatandaşlar, en yakın hastanenin acil servisine başvurabilirler.

e-Devlet nöbetçi eczane sorgulamak için turkiye.gov.tr/saglik-titck-nobetci-eczane-sorgulama adresini ziyaret etmeniz gerekiyor.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL BELİRLENİR?

Bir bölgede birden fazla eczane bulunuyorsa, belirlenen çalışma saatlerine ve resmi tatil düzenlemelerine göre sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane haricinde diğer eczaneler, nöbet saatleri dışında hizmet veremezler. Nöbetçi eczanelerin listesi ve çalışma saatleri, ilgili eczacı odalarının web siteleri üzerinden veya sağlık kurumlarının bilgilendirme panolarında duyurulmaktadır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Eczanelerin Kapalı Olduğu Tarih: 30 Ağustos Cuma
Hizmet Veren Yerler: Nöbetçi Eczaneler, Hastane Acil Servisleri
Bilgi Edinme Yolları: İlgili eczacı odaları web siteleri, sağlık kurumlarının bilgilendirme panoları

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Bugün dünden daha güçlüyüz
MİT’ten bir operasyon daha! Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Koza altın
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
SON DAKİKA