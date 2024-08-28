SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

3 çocuğunu katletmişti | İzmir'deki aile vahşetinde yeni gelişme! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Bornova ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı.Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ise tüyler ürpertti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 09:09
3 çocuğunu katletmişti | İzmir’deki aile vahşetinde yeni gelişme! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı.

4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

Vesim Şimşek'in öldürdüğü çocuklarının cansız bedeni zeytinlikte bulundu.Vesim Şimşek'in öldürdüğü çocuklarının cansız bedeni zeytinlikte bulundu.

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti.

Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUĞU DA KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Şimşek'in (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞZINDA EMZİKLE ÖLDÜ
2 yaşındaki Ceylin'in ağzında emzikle ölü bulunduğu belirtildi. Şimşek ailesinin yakınları ve vatandaşlar, cesetleri yaklaşık 2 kilometre boyunca engebeli olduğu için olay yerine giremeyen cenaze aracına elleriyle taşıdı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Vesim Şimşek'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

"EŞİNE, 'SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN' DEMİŞ"
Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın.' demiş. Çok üzgünüz" dedi.

SOL GÖZÜNDE GÖRME KAYBI VARDI
Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI
Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı.

Vesim Şimşek ve çocuklarıVesim Şimşek ve çocukları

Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.

İzmirde baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...İzmirde baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
İzmir'de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3'ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fırsatçı işletmecilere 210 milyon TL para cezası
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Galatasaray- Young Boys maçını spor yazarları değerlendirdi: Teknik sorun vardı! Okan Buruk’un ilk 11’i hatalıydı
Öğrenciye barınma rehberi! Ev kiralarken bunlara dikkat edin! Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? En yüksek kira ücreti hangi ilde?
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul ve Ankara dahil birçok ili saat vererek uyardı!
3 çocuğunu katletmişti | İzmir’deki aile vahşetinde yeni gelişme! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail’in Kudüs’teki çabaları kimlik değiştirme çabalarının yeni bir örneğidir | Uluslararası topluma çağrı
Hayatı film olacak! Yapımcılar cezaevinden çıkan Dilan Polat’ın kapısında kuyruğa girdi
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alınmıştı: BAE ve Fransa arasında gerilim! 80 savaş uçağı alımına ilişkin sözleşme donduruldu
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardığı için öldürüldü
CANLI TAKİP | İran saldırı pozisyonu aldı! Soykırım destekçi ABD’den flaş açıklama: İsrail’i savunacağız
Afrika’da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys’a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendi
SON DAKİKA