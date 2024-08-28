3 çocuğunu katletmişti | İzmir’deki aile vahşetinde yeni gelişme! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

"EŞİNE, 'SEN BÜYÜK BİR OLAY DUYACAKSIN' DEMİŞ" Ölenlerin yakınlarından Mustafa Karataş (56), "Eşi 2,5 ay önce boşanma davası açtı. Bunalımdaydı. Eşiyle son konuşmasında, 'Sen büyük bir olayı duyacaksın.' demiş. Çok üzgünüz" dedi.

SOL GÖZÜNDE GÖRME KAYBI VARDI

Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı.