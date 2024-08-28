Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın babası isyan etti: Arayıp çocuk sesi dinletiyorlar

Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve hala bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Narin'i bulmak için 8 gündür gece gündüz çalışan ekipler mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştiriyor.
Jandarma ekipleri ise mahalleye giren ve bölgeden ayrılan tüm araçları tek tek denetliyor.
Şuana kadar ekipler 16 kilometrelik alanı didik didik aradı ancak henüz Narin'den bir iz yok.
Kızının bulunmasını isteyen acılı baba ise kendisine gelen asılsız ihbarlar nedeniyle isyan etti.
"ÇOCUK SESİ DİNLETİP DALGA GEÇİYORLAR"
Milliyet'te yer alan habere göre, kendisine çocuk sesinin bile dinletildiğini söyleyen baba Arif Güran, "Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim" dedi.
"SADECE BİR İDDİA"
Baba Güran, Narin'in saat 5-6 gibi görüldüğü hakkında ise "Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7'nci günde 1'inci günden daha fazla bir mücadele var. Allah devletimizden razı olsun. Allah hakkımızı bırakmasın. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. Bir dakikası benim bir yıl ömrümü götürüyor. Allah kahru perişan etsin onları. Kızımı gören, duyan, bilen en ufak bir iğne kadar ipucu da olsa beni aramanın bir anlamı yok, devlet Türkiye'nin her çapında var. Emniyeti arayın. Sahte hesaplarla, dolandırıcılar çıktı başımıza. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Yeter artık. O zaman gitsinler kendilerine altın, gümüş bulsunlar arazide. İnsanların duygularıyla oynamayın yeter. Biz biliyoruz ki, herkesin gönlü bizimledir. Telefon açıp ağlayanlar, ailece ağlayanlar var" dedi.
Narin ile ilgili yürütülen soruşturma konusunda Valilik'ten gelen açıklama neyse kendisinin de bir vatandaş gibi o açıklamaya itibar edeceğini söyleyen Güran, "Bu alınmış, şu alınmış... Soruşturmanın selameti için herkesi alır. Herkesi de sorgular. Sahte hesaplar üzerinden yalanlar dolanlar. Gereken açıklamayı zaten Valiliğimiz yapacaktır. Başka açıklamalara itibar etmesinler. Devlet kimi alırsa alacak. Allah hakkımızı bırakmasın. Saat 5'te görüldü, 6'da görüldü diyorlar. Sadece bir iddia. Keşke görülse, keşke bilinse. İnşallah bulacaklar. Devletimiz benim kızımı bulacak. Ben inanıyorum" diye konuştu.
'BİLGİLER ASILSIZ'
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Köydekilerin ifadelerine başvuruldu. Birçoğunun ifadesi bilgilendirme amaçlı alındı ancak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınanlar da oldu. Sosyal medyada asılsız bilgiler de yer alıyor. 'Kuran kursuna gitti bir daha çıkmadı' deniliyor öyle bir şey yok. Narin amcasının evine gidiyor ve çıkıyor sonra da kayboluyor. Kuran kursu da arandı, hocanın evi de ve ifadesine de başvurulmuş."
KEPÇE İLE ARAMA
Narin'i arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.