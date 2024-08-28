Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın babası isyan etti: Arayıp çocuk sesi dinletiyorlar

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran Şuana kadar ekipler 16 kilometrelik alanı didik didik aradı ancak henüz Narin'den bir iz yok.

Baba Arif Güran Kızının bulunmasını isteyen acılı baba ise kendisine gelen asılsız ihbarlar nedeniyle isyan etti.

"ÇOCUK SESİ DİNLETİP DALGA GEÇİYORLAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, kendisine çocuk sesinin bile dinletildiğini söyleyen baba Arif Güran, "Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim" dedi.

"SADECE BİR İDDİA"

Baba Güran, Narin'in saat 5-6 gibi görüldüğü hakkında ise "Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7'nci günde 1'inci günden daha fazla bir mücadele var. Allah devletimizden razı olsun. Allah hakkımızı bırakmasın. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. Bir dakikası benim bir yıl ömrümü götürüyor. Allah kahru perişan etsin onları. Kızımı gören, duyan, bilen en ufak bir iğne kadar ipucu da olsa beni aramanın bir anlamı yok, devlet Türkiye'nin her çapında var. Emniyeti arayın. Sahte hesaplarla, dolandırıcılar çıktı başımıza. Bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Yeter artık. O zaman gitsinler kendilerine altın, gümüş bulsunlar arazide. İnsanların duygularıyla oynamayın yeter. Biz biliyoruz ki, herkesin gönlü bizimledir. Telefon açıp ağlayanlar, ailece ağlayanlar var" dedi.