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Av yasağı ne zaman bitecek? 2024 balık av sezonu ne zaman açılacak?

Denizlerde Bekleyiş Sürüyor Denizlerde avlanma yasağı, balıkçılar için sabırsızlıkla geçen bir dönemi ifade ediyor. 15 Nisan itibarıyla başlayan yasak, Nisan ayından bu yana denizlerde sessizliğe yol açtı. Ancak bu durum yakında değişecek. Deniz avcılığı yasağı ne zaman sona erecek, balık sezonu ne zaman açılacak sorularının yanıtları balıkçıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 15:13 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 15:14
Av yasağı ne zaman bitecek? 2024 balık av sezonu ne zaman açılacak?

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Balık sezonunun açılış tarihi belli oldu. Belirilen tarihlerde denizlerde yasaklar kalkacak ve balıkçılar tekrar ağlarını denize bırakabilecek. Denizlerde av sezonunun başlaması, hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

15 Nisan'da başlayan ve denizlerde büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile avcılığı durduran yasak 1 Eylül'de sona erecek.

Bu tarih itibarıyla denizler yeniden canlanacak ve avcılık faaliyetleri normal seyrine dönecek. Balıkçılar, yasağın kalkmasını ve yeniden denize açılmayı dört gözle bekliyor.

Bu yılki av sezonunun geçmiş yıllara göre daha verimli geçmesi bekleniyor. Denizlerdeki canlı çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık pratiklerinin uygulanması bu beklentinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.

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