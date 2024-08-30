Av yasağı ne zaman bitecek? 2024 balık av sezonu ne zaman açılacak?

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Balık sezonunun açılış tarihi belli oldu. Belirilen tarihlerde denizlerde yasaklar kalkacak ve balıkçılar tekrar ağlarını denize bırakabilecek. Denizlerde av sezonunun başlaması, hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 15 Nisan'da başlayan ve denizlerde büyük kayıklar, gırgırlar ve troller ile avcılığı durduran yasak 1 Eylül'de sona erecek.