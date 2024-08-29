Sahte pul biberler işte böyle anlaşılıyor

Pul biberin doğal mı, yoksa hileli mi olduğunu anlamak için tek ihtiyacınız olan şey bir bardak su. Uzmanlar, pul biberi suya döktüğünüzde, eğer aşırı koyu kırmızı bir renk oluşuyorsa, bu durumun sahte olduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Gıda boyası eklenmiş pul biber, suya temas ettiğinde yoğun bir renk bırakıyor. Ancak, suya döktüğünüz pul biber az miktarda bir renk veriyorsa, bu durum onun gerçek olduğunu gösteriyor. Bu hafif renk, pul biberin doğal özelliğinden kaynaklanıyor.