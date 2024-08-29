Sahte pul biberler işte böyle anlaşılıyor

Mutfaklarımızın baş tacı olan pul biberin sahtesi iyi bir gözlemle hemen anlaşılabiliyor. Bu noktada uzmanlar en merak edilen yöntemi paylaştı.
Mutfaklarımızın baş tacı olan pul biberin sahtesi iyi bir gözlemle hemen anlaşılabiliyor. Bu noktada uzmanlar en merak edilen yöntemi paylaştı.
SAHTE PUL BİBERLER İŞTE BÖYLE ANLAŞILIYOR
Mutfaklarımızda sıkça kullandığımız pul biber, ne yazık ki hileye açık bir baharat türü. Bazı üreticiler, maliyetleri düşürmek için pul biberin rengini gıda boyasıyla kırmızıya çevirerek, vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu durum, sahte pul biberin tespit edilmesini zorlaştırıyor ve bu hileli ürünler sofralarımıza kadar ulaşıyor.
Uzmanlar, sahte pul biberi tespit etmenin son derece basit bir yöntemini paylaştı. Normalde, 1 kilo pul biber elde etmek için yaklaşık 10 kilo biber kullanılması gerekiyor. Ancak bazı üreticiler, bu maliyetli süreci atlamak için hileye başvuruyor. Cezası olmasına rağmen, bu yola başvuran üreticiler bulunabiliyor.
Pul biberin doğal mı, yoksa hileli mi olduğunu anlamak için tek ihtiyacınız olan şey bir bardak su. Uzmanlar, pul biberi suya döktüğünüzde, eğer aşırı koyu kırmızı bir renk oluşuyorsa, bu durumun sahte olduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Gıda boyası eklenmiş pul biber, suya temas ettiğinde yoğun bir renk bırakıyor. Ancak, suya döktüğünüz pul biber az miktarda bir renk veriyorsa, bu durum onun gerçek olduğunu gösteriyor. Bu hafif renk, pul biberin doğal özelliğinden kaynaklanıyor.