İzmir’de 3 evladına kıyıp 1’ini yaralayan cani baba Vesim Şimşek öldü

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İzmir'in Bornova ilçesinde, 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.









Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.