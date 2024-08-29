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280 günde 55 kilo verdi; 130 kilodan jet hızında 75'e düştü! Tereyağı gibi erimenin sırrı meğer burnumuzun dibindeymiş

Adana'da yaşayan dört çocuk annesi genç kadın, doğumdan sonra hızla aldığı kilolar nedeniyle zor günler yaşadı. Dördüz bebeklerinin bakımına yetişmekte zorlanan anne, 130 kiloya kadar çıkınca, hem sağlığı hem de yaşam kalitesi ciddi anlamda etkilendi. Ancak pes etmeyen genç kadın, çocuklarına daha iyi bir anne olabilmek için kendine bir söz verdi ve zayıflamak için kolları sıvadı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 12:13 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 12:13
280 günde 55 kilo verdi; 130 kilodan jet hızında 75’e düştü! Tereyağı gibi erimenin sırrı meğer burnumuzun dibindeymiş

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Adana'da yaşayan Sabahat (31) ve Gökhan Şahin (33) çifti, 11 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ilk yıllarında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, uzun yıllar boyunca ikinci bir çocuk sahibi olmayı bekledi. 7 yıl boyunca çocukları olmayan çift, büyük bir sürprizle karşılaştı ve 4 yıl önce Sabahat Şahin dördüz bebeklerine hamile kaldı.

Bu sevinçli haber, çiftin hayatını tamamen değiştirdi. Sabahat Hanım, hamileliği boyunca ciddi miktarda kilo aldı ve doğumdan sonra da bu kiloları vermekte zorlandı.

Bunun üzerine Şahin, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz'e başvurdu. Tetkikler sonucu Akgündüz tarafından Sabahat Şahin tüp mide ameliyatı oldu.

4 çocuk annesi genç kadın, 9 ayda 130 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

"AMELİYATIN YANINDA SPOR VE DİYET ÇOK ÖNEMLİ"

Bir haber sitesine konuşan Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Akgündüz, tüp mide ameliyatından önce mutlaka diyet ve sporun yapılması gerektiğini önerdi. Akgündüz, "Hastamız ameliyat öncesi 130 kiloydu ve ameliyattan önce diyet ve spor denemişti. Belli bir dönem 45 kilo vermişti hastamız ama dördüzlerden sonra kilo veremedi. Şu anda hastamız 75 kiloya düştü. Cerrahi ameliyatlar çok önemli ama öncesinde hasta diyeti mutlaka denemeli" ifadelerini kullandı.

"HERKESE AMELİYATI ÖNERİRİM"

55 kilo veren Sabahat Şahin ise korkularına rağmen ameliyat olduğunu ve şu anda kendisini iyi hissettiğini anlatarak, "9 ayda 55 kilo verdim. Çocuklardan önce 45 kilo vermiştim ama çocuklardan sonra kilo veremedim. Korkularım vardı başta ama doktorumla tanışınca bu korkuları yendim. Herkese ameliyatı öneririm ama doğru doktoru bulmalı insanlar" diye konuştu.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIMA AYRI, KENDİME AYRI YEMEK YAPIYORUM"

Ameliyattan sonra diyet ve sporu hiç aksatmadığını dile getiren Şahin, "Hayatıma ameliyattan sonra diyet ve sporu entegre ettim. Hiçbir zaman sporu bırakmadım ve bırakmayacağım. 4 çocukla zor olsa dahi bu süreci devam ettireceğim. Hedefim 60-65 kiloya düşmek. Çocuklarım beni anlıyor ve bana destek oluyor. Evde eşim ve çocuklarıma ayrı, kendime de ayrı yemek yapıyorum. Diyetimi de aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.

DOĞAL YOLLARDAN KİLO VERMENİN SIRRI BU BESİNLERDE!

Kilo vermek, birçok kişinin hedeflediği bir sağlık ve zindelik amacıdır. Doğal besinler ve karışımlar, sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olabilir. Kimyasal veya işlenmiş ürünlere başvurmadan, doğru besinleri seçmek ve bu besinleri düzenli olarak tüketmek, hem kilo kaybını hızlandırabilir hem de genel sağlığı iyileştirebilir. İşte kilo vermeye yardımcı olan doğal besinler ve karışımlar!

YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, güçlü antioksidanlar ve kateşinler içerir. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Ayrıca, iştahı azaltmaya yardımcı olabilir. Günde 2-3 fincan şekersiz yeşil çay tüketmek, kilo verme sürecini destekler.

ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, içerdiği asetik asit sayesinde yağ depolanmasını engelleyebilir ve iştahı baskılayabilir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Bir bardak suya 1-2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyip yemeklerden önce içebilirsiniz.

ZENCEFİL
Zencefil, metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Aynı zamanda sindirimi iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Zencefili çay olarak demleyebilir, yemeklere ekleyebilir veya sabahları zencefilli su içebilirsiniz.

CHIA TOHUMLARI
Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok tutar ve bağırsak hareketlerini düzenler. Omega-3 yağ asitleri içerir ve enerji verir. Chia tohumlarını su, yoğurt veya smoothie'lere ekleyerek tüketebilirsiniz.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Kalorisi düşük ama besin değeri yüksek olan yeşil yapraklı sebzeler, tok kalmanıza yardımcı olur ve vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Salatalarda, smoothielerde veya yemeklerde kullanabilirsiniz.

LİMON
Limon, C vitamini açısından zengindir ve yağ yakımını hızlandırır. Aynı zamanda vücudu alkali hale getirerek sindirimi destekler. Sabahları aç karnına limonlu ılık su içmek, sindirim sistemini uyandırır ve metabolizmayı hızlandırır.

YOĞURT
Probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve kilo vermeye yardımcı olur. Aynı zamanda tok kalmanızı sağlar. Yoğurdu meyve, yulaf veya chia tohumu ile tüketebilirsiniz.

BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata, yüksek kakao oranı sayesinde antioksidan kaynağıdır ve iştahı bastırır. Tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde atlatmanıza yardımcı olabilir. Günde birkaç parça bitter çikolata tüketebilirsiniz.

ZENCEFİL, LİMON VE BAL KARIŞIMI
Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil, yarım limon suyu ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Bu karışım, metabolizmayı hızlandırır, sindirimi destekler ve enerjinizi artırır.

CHIA TOHUMLU DETOKS SUYU
Bir bardak suya 1 yemek kaşığı chia tohumu, bir dilim limon ve birkaç nane yaprağı ekleyin. 10 dakika beklettikten sonra tüketin. Tok tutar, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı destekler.

YEŞİL SMOOTHIE
Ispanak, yarım muz, bir dilim salatalık, yarım limon suyu ve biraz su veya badem sütünü blenderda karıştırın. Bu smoothie, düşük kalorili ama besleyici bir öğün olarak kilo verme sürecinizi hızlandırabilir.

ZERDEÇALLI SÜT (ALTIN SÜT)
Bir bardak ılık süt veya badem sütüne yarım çay kaşığı zerdeçal, bir tutam karabiber ve isteğe bağlı olarak biraz bal ekleyin. Zerdeçal, antiinflamatuar özellikleriyle vücuttaki iltihabı azaltır ve yağ yakımını hızlandırabilir.

Bu doğal besinler ve karışımlar, kilo vermeyi desteklerken aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile birlikte bu doğal yöntemleri uygulayarak, sağlıklı bir şekilde kilo verebilir ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Unutmayın, kilo vermek bir süreçtir ve sabırla devam etmek önemlidir.

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