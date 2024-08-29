280 günde 55 kilo verdi; 130 kilodan jet hızında 75’e düştü! Tereyağı gibi erimenin sırrı meğer burnumuzun dibindeymiş

Adana'da yaşayan Sabahat (31) ve Gökhan Şahin (33) çifti, 11 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Evliliklerinin ilk yıllarında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çift, uzun yıllar boyunca ikinci bir çocuk sahibi olmayı bekledi. 7 yıl boyunca çocukları olmayan çift, büyük bir sürprizle karşılaştı ve 4 yıl önce Sabahat Şahin dördüz bebeklerine hamile kaldı.

Bu sevinçli haber, çiftin hayatını tamamen değiştirdi. Sabahat Hanım, hamileliği boyunca ciddi miktarda kilo aldı ve doğumdan sonra da bu kiloları vermekte zorlandı.