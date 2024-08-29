Organ nakli hayat kurtarır! Esmanur Arslan’ın organları 5 hastayı hayata bağlayacak!

Samsun-Ankara Karayolu'nda 25 Ağustos'ta korkunç bir kaza yaşandı. İhsan A. idaresindeki TIR, sağanak yağış dolayısıyla yoldan çıktı. O sırada araç dışında bulunan yolculara, ayrıca park halindeki iki araca çarptı. Feci kazada, Esmanur Arslan (18), kardeşi Metehan Arslan (8), annesi Beyhan Arslan ile babası Yaşar Arslan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Esmanur ile annesi ve kardeşi ne yazık ki kurtarılamadı. Kazada, eşini, oğlunu ve kızını kaybeden Yaşar Arslan ise Esmanur Arslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alınan sol böbrek Erzurum'a, sağ böbrek Ankara'ya ve 2 kornea ile karaciğer ise organ bekleyen hastalara nakil için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yollandı. Amca Ayhan Arslan, hala Ferdiye Çamoğlu ve enişte Satılmış Hatun organ kutusu yanında son kez fotoğraf çektirip "Evladımız artık başka bedenlerde" diye ağladı. Bu arada Esmanur'un üniversiteye hazırlandığı ve hemşirelik okumak istediği ortaya çıktı.

Esmanur'un organları özel soğutuculara konuldu. Nakil yapılacak olan hastanelere yollandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN