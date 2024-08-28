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Ceyhan otogarında motosikletli saldırganların silahlı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki otogarda motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Cengiz Dündar hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:00 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 18:00
Ceyhan otogarında motosikletli saldırganların silahlı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, otogarda meydana geldi. Cengiz Dündar'a ait işletmeye başında kasklı iki şüpheli yaklaştı. Şüphelilere Dündar'ı hedef alarak silahlı saldırıda bulundular ve arkalarına bile bakmadan motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştılar.

Çevredekilerin durumu ekiplere ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna üç mermi isabet ettiği belirlenen Dündar, ambulans ile ağır yaralı olarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Dündar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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