Metrobüs kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt'ta düzenlenen cenaze sonrası toprağa verildi.
İkindi vakti Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uçar'ın cenazei, Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Uçar'ın yakınları taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Kazada Ferhat Uçar dışında 2'si ağır 50 kişi yaralandı.
Uçar'ın cenazesine, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı.