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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar Esenyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorluk çekti.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 19:23 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 19:23
Metrobüs kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt'ta düzenlenen cenaze sonrası toprağa verildi.

İkindi vakti Uhud Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uçar'ın cenazei, Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Uçar'ın yakınları taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti. Kazada Ferhat Uçar dışında 2'si ağır 50 kişi yaralandı.

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Uçar'ın cenazesine, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı.

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