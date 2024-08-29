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Rap dünyasının karanlık yüzü: Erdem Atalay Almanya’da şantaj ve işkence suçlamasıyla tutuklandı

Müzik dünyasında adını duyuran Erdem Atalay, Almanya’da şok edici bir planla rapçi Deniz Muhammet Y.’yi dağa kaçırıp şantaj ve işkence yapmak suçundan tutuklandı. Atalay’ın bu planını devre sokmak için Polonyalı eskort bir kadına 40 euro verdiği ve eskortun yardımıyla Deniz Muhammet Y.'yi yaşadığı şehre çağırttığı, daha sonra ise dağa kaçırtıp iki gün boyunca işkence ettirdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 18:19 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 18:52
Rap dünyasının karanlık yüzü: Erdem Atalay Almanya’da şantaj ve işkence suçlamasıyla tutuklandı

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Kendi tarzını arabeskle harmanlayarak ün kazanan rapçi Erdem Atalay, Türk kökenli başka bir rapçiyi kaçırıp şantaj yaptığı gerekçesiyle Almanya'da gözaltına alındı. Atalay'ın, rapçiyi dağa kaldırarak iki gün boyunca işkence ettiği ortaya çıktı.

Hayat lakaplı gurbetçi rapçi Erdem Atalay iddialara göre uzun süredir Berlin'de yaşayan Türk kökenli rapçı arkadaşı Deniz Muhammet Y. ile arasında parasal konularda sorun yaşıyordu. Atalay'ın Deniz Muhammet Y.'ye borcu vardı ve sürekli alacağını isteyen rapçi ile tartışmalar yaşayan Atalay çözümü hain planlar hazırlamakta buldu.

KENDİNİ HAYRANIYMIŞ GİBİ TANITTI

Atalay, Polonyalı bir eskort kadınla 40 euro karşılığında Deniz Muhammet Y. ile tanışması ve kendisini hayranı gibi tanıtması konusunda anlaşma sağladı.

CANLI GÖRÜŞMELERİ KAYDA ALDI

Polonyalı eskort kız önce bir hafta boyunca sosyal medya hesaplarından rapçi ile flörtleşti. Kısa bir süre geçtikten sonra Deniz Muhammet Y. ile canlı video açarak konuştu ve o görüntülerin kaydını aldı. Daha sonra rapçiyi yaşadığı Kiel'e çağırdı. Herfod'da yaşayan rapçi Deniz Muhammet Y. başına geleceklerden bir habersiz Polonyalı eskort ile tanışmak için lüks bir araç kiralayarak 328 kilometre yol aldığı Kiel'e geldi.

KAFASINA SİLAH DAYADILAR

Aracını park eden talihsiz rapçi eskort kadını beklemeye başladı. O esnada otomobile yaklaşan 4 kişi Deniz Muhammed Y.'nin kafasına silah dayadı. Ardınndan otomobile binerek Seewiesenredder Caddesi'ne doğru sürmesini söylediler.

İKİ BOYUNCA DÖVDÜLER

Ormanlık alana getirilen Deniz Muhammet Y.'yi araçtan indiren 4 kişi, rapçi dövmeye başladı. Deniz Muhammet Y.'nin cep telefonuna el koyan ve onu videoya çekmeye başlayan saldırganlar iki gün boyunca rapçiye kabus dolu anlar yaşattı. Deniz Muhammet Y. saldırganların elinde bulunan videoyu yayınlamamaları ve kendisini serbest bırakmaları konusunda 10 bin euro verecekleri dile getirdi. Ardından saldırganlara 10 bin Euro ödeyen rapçi serbest kaldı.

Rapçinin kiraladığı lüks arabaya binerek o bölgeden kaçan saldırganlar bir süre sonra kayıplara karıştı. Deniz Muhammet çaresizce polise giderek yaşadıklarını anlattı. Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLONYALI ESKORT İTİRAF ETTİ

İlk önce 26 yaşındaki Polonyalı eskort kız gözaltına alındı. 26 yaşındaki Polonyalı kız, Erdem Atalay ile 40 euro karşılığında anlaştığını itiraf etti. Kızın verdiği bilgiler doğrultusunda özel harekat ekipleri (SEK) ve federal polis, kanıt toplamak için Berlin'deki apartmanlara baskın düzenledi. Berlin-Tempelhof'taki Kaiserin-Augusta-Strasse, Germaniastrasse, Ordensmeisterstrasse ve Malteserstrasse'de, Frankfurter Allee'deki Lichtenberg bölgesinde, Heckerdamm'daki Charlottenburg semtinde ve Landauer Strasse'de onlarca daire arandı. Aramalarda 2 adet silah, çok sayıda mermi ve ve çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirilirken Atalay'a ulaşılamadı.

TÜRKİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Atalay'ın Türkiye'ye kaçma planı yaptığını ihbarını alan federal polis, geçtiğimiz Pazar günü Erdem Atalay'ı Berlin-Brandenburg Havalimanı'na baskın düzenledi. Atalay İstanbul uçağına bindiği sırada gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Atalay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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