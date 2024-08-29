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Sultanbeyli’de eski çalışan kasap dükkanına kurşun yağdırdı: 50 mermi isabet etti

Sultanbeyli’de eski çalışan çıkarken tazminatını alamadığı için kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden iki şarjör mermiyi sıktı. Sıkılan mermilerden 50 tanesi dükkana isabet etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 22:03
Sultanbeyli’de eski çalışan kasap dükkanına kurşun yağdırdı: 50 mermi isabet etti

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Sultanbeyli'de eski çalışan kasap dükkanına kurşun yağdırdı. Hem işine son verilen hem de çıktığı eski iş yeri sahibinden tazminatını alamayan Selim isimili kişi kasap dükkanına uzun namlulu silahla saldırdı. O anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Vahdet Caddesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan şahıs, tazminatını istedi. Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı iş veren tarafından verilemeyen şahıs deliye döndü. Uzun namlulu silahla eski çalıştığı iş yerinin önüne gelerek hiç kimseyi aldırış etmeden ateş etmeye başladı. Şahıs yaklaşık iki şarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi iş yerinin camına isabet etti.

Kasap dükkanına kurşun yağdırdı

Mahalle halkı silah seslerini duyunca sokağa döküldü. Çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine intikal eden polis ekipleri iş yerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan bulunmazken olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜKKAN BOŞATILDI

Yaşanılan olayın ardından kasap dükkanı büyük zarar gördü. Büyük korku atlatan iş yeri sahibi olası bir saldırı ihtimaline karşı iş sahipleri dükkan içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri boşalttı. Şahsın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan iş yeri çalışanları dükkanı boşaltınca oradan ayrıldı.

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