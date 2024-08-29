Metrobüs kazası son dakika ölü, yaralı var mı? Sefaköy, Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Seferler ne zaman düzelecek?

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs kaza yaptı.
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüs kaza yaptı.
Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün karıştığı kaza Sefaköy mevkisinde yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.
Seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecektir.
KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Kaza ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandı.
Metrobüs şoförü, ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam etti.
Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı.
Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı.