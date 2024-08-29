Beyinleri şah mat eden optik illüzyon! At ileriye mi yoksa geriye mi gidiyor?

Optik illüzyon lar zihnimizin nasıl çalıştığına dair içgörüler sağladığı için kişiliğimizin değiştirmeye veya başkalarından saklamaya çalışabileceğimiz yönlerini ortaya çıkarabilir. Bir at ın yer aldığı bu optik illüzyonunun başardığını iddia ettiği şey tam olarak budur. Ancak işe yaraması için ilk cevabınıza bağlı kalmanız gerekir.

Test "Atın sağdan sola döndüğünü görüyorsanız, sol beyin baskındır. Daha analitik ve mantıklısınız." ifadeleriyle başlıyor.

Sizinle paylaştığımız bu optik illüzyon beyninizin hangi yarım küresini daha sık kullandığınızı anlayarak daha mantıklı mı yoksa yar at ıcı mı olduğunuzu ortaya çıkarabildiğini iddia ediyor.

İnsanların bir kısmı sağ tarafa dönüyor gibi görüyor.

"At soldan sağa dönüyorsa, sağ beyin daha baskındır. Bu, çok yaratıcı bir insan olduğunuz anlamına gelir."

Ancak bazı insanlar atın yönünü değiştirdiğine inanıyor ve yorumlarda bir kullanıcı ise şöyle diyor:

"Her iki yöne de dönmesini sağlıyordum. Bu harika. Sonra üst gövde ve alt gövde farklı şekilde dönüyordu."