Beyinleri şah mat eden optik illüzyon! At ileriye mi yoksa geriye mi gidiyor?

Optik illüzyonlar zihnimizin nasıl çalıştığına dair içgörüler sağladığı için kişiliğimizin değiştirmeye veya başkalarından saklamaya çalışabileceğimiz yönlerini ortaya çıkarabilir. Bir atın yer aldığı bu optik illüzyonunun başardığını iddia ettiği şey tam olarak budur. Ancak işe yaraması için ilk cevabınıza bağlı kalmanız gerekir.
Ata yakından bakın.
AT İLERİYE Mİ YOKSA GERİYE Mİ GİDİYOR?
Sizinle paylaştığımız bu optik illüzyon beyninizin hangi yarım küresini daha sık kullandığınızı anlayarak daha mantıklı mı yoksa yaratıcı mı olduğunuzu ortaya çıkarabildiğini iddia ediyor.
Test "Atın sağdan sola döndüğünü görüyorsanız, sol beyin baskındır. Daha analitik ve mantıklısınız." ifadeleriyle başlıyor.
İnsanların bir kısmı sağ tarafa dönüyor gibi görüyor.
"At soldan sağa dönüyorsa, sağ beyin daha baskındır. Bu, çok yaratıcı bir insan olduğunuz anlamına gelir."
Ancak bazı insanlar atın yönünü değiştirdiğine inanıyor ve yorumlarda bir kullanıcı ise şöyle diyor:
"Her iki yöne de dönmesini sağlıyordum. Bu harika. Sonra üst gövde ve alt gövde farklı şekilde dönüyordu."