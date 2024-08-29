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Beyinleri şah mat eden optik illüzyon! At ileriye mi yoksa geriye mi gidiyor?

Yeni bir optik illüzyon atın hangi yönde hareket ettiğini gördüğünüze bağlı olarak daha mantıklı mı yoksa daha yaratıcı mı olduğunuzu ortaya çıkardığını iddia ediyor ve sonuçlara göre kişiliğinizi açıklıyor. Şimdi siz görsellere bir kez daha bakın ve karar verin. At ileriye mi yoksa geriye mi gidiyor?

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 10:15 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 10:15
Beyinleri şah mat eden optik illüzyon! At ileriye mi yoksa geriye mi gidiyor?

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Optik illüzyonlar zihnimizin nasıl çalıştığına dair içgörüler sağladığı için kişiliğimizin değiştirmeye veya başkalarından saklamaya çalışabileceğimiz yönlerini ortaya çıkarabilir. Bir atın yer aldığı bu optik illüzyonunun başardığını iddia ettiği şey tam olarak budur. Ancak işe yaraması için ilk cevabınıza bağlı kalmanız gerekir.

Ata yakından bakın.Ata yakından bakın.

AT İLERİYE Mİ YOKSA GERİYE Mİ GİDİYOR?

Sizinle paylaştığımız bu optik illüzyon beyninizin hangi yarım küresini daha sık kullandığınızı anlayarak daha mantıklı mı yoksa yaratıcı mı olduğunuzu ortaya çıkarabildiğini iddia ediyor.

Test "Atın sağdan sola döndüğünü görüyorsanız, sol beyin baskındır. Daha analitik ve mantıklısınız." ifadeleriyle başlıyor.

İnsanların bir kısmı sağ tarafa dönüyor gibi görüyor.İnsanların bir kısmı sağ tarafa dönüyor gibi görüyor.

"At soldan sağa dönüyorsa, sağ beyin daha baskındır. Bu, çok yaratıcı bir insan olduğunuz anlamına gelir."

Ancak bazı insanlar atın yönünü değiştirdiğine inanıyor ve yorumlarda bir kullanıcı ise şöyle diyor:

"Her iki yöne de dönmesini sağlıyordum. Bu harika. Sonra üst gövde ve alt gövde farklı şekilde dönüyordu."

İnsanların bir kısmı ise sol tarafa dönüyor gibi görüyor.İnsanların bir kısmı ise sol tarafa dönüyor gibi görüyor.

Başka bir kullanıcı da şunu ekledi: "Her seferinde yarı yolda yön değiştiriyor ve döndüğünü söylemek doğru mu, önce bir yöne gidiyor sonra döngünün yarısında değişiyor."

Bu tarz beyin jimnastiği, bir düşünme bulmacası, mantık bulmacası veya bilmeceyi çözmek için yanal düşünme becerilerinizi test ederken zihninizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.

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