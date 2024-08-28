İzmir'de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...

İzmir'de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Naciye Akkaplan'ın "Hanginize yanayım" şeklindeki feryadı yürekleri dağlarken Vesim Şimşek'i olay günü son kez görenlerin sözleri kan dondurdu.
Türkiye, İzmir Bornova'da 45 yaşındaki Vesim Şimşek'in 4 çocuğundan 3'ünü katletmesiyle sarsıldı.
Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
"HANGİNİZE YANAYIM"
Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hz. Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.