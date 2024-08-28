İzmir'de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...

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Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.