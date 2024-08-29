İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de hayvan derneği kuran şüphelilerin yapılan bağışları kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirledi. Konuyla ilgili inceleme yapan ekipler, MASAK'tan da destek istedi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde 2021-2024 yılları arasında dernek yöneticilerinin bağış toplamaya başladığını, 3 yılda 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğunu belirledi. Rapora göre bu paranın 30 milyon lirasının yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, dernek yöneticileri ve dernek üye pozisyonundaki kişilerin şahsi hesaplarına geçirildiği tespit edildi. Şüphelilerin bağış paralarının bir kısmını kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla aklamaya çalışıldığı da kaydedildi. Derneğin yöneticisi M.Y, dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla hapse gönderildi. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y, hapse atıldı. Dernek yöneticilerinin köpekler için sadece 7 milyon lira harcadıkları belirlendi.

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