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Bursa’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı. Anne ve babasının tartışmasına müdahale eden ailenin en büyük oğlu mutfaktan eline aldığı bıçakla babasını acımasızca bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 00:20 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 01:16
Bursa’da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, annesini yaraladı

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Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla babasını öldürdü, annesini de ağır yaraladı.

ACIMASIZCA BABASI VE ANNESİNİ BIÇAKLADI

Olay Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K mutfaktan eline aldığı bıçakla hiç acımadan baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı.

OLAYIN ARDINDAN KENDİNİ İHBAR ETTİ

Ardından panik yapan A.K., kardeşlerini alarak kendini dışarıya attı. Bir süre dışarıda bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

EKİPLER KORKUNÇ TABLOYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çareyi çilingir çağırmakta bulan ekipler, içeriye girdikten sonra korkunç tabloyla karşı karşıya kaldı.

BABA ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

BİNAYA 2 HAFTA ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor. 2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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