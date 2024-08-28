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Bodrum'da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

Bodrum’da ana isale hattının patlaması sonucu yolda dev bir çukur oluştu ve tonlarca su dereyi geçip sahile ulaştı. Tatilciler, sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 00:35 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 00:35
Bodrum’da ana isale hattı patladı: Yolda dev çukur oluştu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patlayınca yolda dev çukur oluştu. Sahilde denize giren turistler dereden gelen suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi. Ana isale hattı patlaması büyük paniğe yol açtı. Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı. Yoldan akan su dereye ulaşırken oradan da sahile ulaştı.

TATİLCİLER ŞAŞIRDI KALDI

Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkına döndü. Sahile inen yolda park halindeki otomobilin alt kısmı ise su içinde kaldı.

BÖLGEYE EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Yoldan geçen tatilciler ise ne olup bittiğini anlamaya çalışırken şaşkınlıklarını gizleyemedi. Patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı öğrenildi.

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