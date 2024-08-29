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Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 adli tatil takvimi

2024 yılı adli tatilinin sonuna yaklaşılırken adliyelerde işleri olan vatandaşlar tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Adli tatil süresince bazı davalar görülmeye devam ederken çoğu mahkeme işlemi geçici olarak durdurulmuş durumda. Adli tatilin son günü yaklaştıkça vatandaşların bu konuda bilgi arayışı da artıyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak? İşte 2024 adli tatil takvimi!

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 09:02 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:02
Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 adli tatil takvimi

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2024 yılı adli tatil süreci devam ederken mahkemelerde işlemleri olan vatandaşlar tatilin bitiş tarihini sorguluyor. Peki, adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak? İşte 2024 adli tatil takvimi!

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesinde yer alan "Adli tatil süresi" başlığı altında şu hususlar belirtilmektedir:

"Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar."

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

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