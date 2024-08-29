Bursa’da adam sevgilisini sokak ortasında dövdü! Sonra da kaçtı!

Bursa Mudanya'da bir parkta, bank üzerinde oturan genç kız, erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan genç kız, aniden yumrukların hedefi olunca ağlamaya başladı. Saldırgan adam, çevredeki vatandaşların olaya dahil olup tepki göstermesiyle birlikte olay yerinden kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı. Kavgayı izleyen başka bir vatandaş ise yaşananları bir spiker edasıyla anlattı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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