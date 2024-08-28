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Antalya’da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir kuyumcuya düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanırken, kurşunu biten saldırganlar iş yeri çalışanları tarafından yakalanıp darbedildi. Şüpheliler gözaltına alınırken o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 01:17 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 01:17
Antalya’da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kuyumcuya gelen iki kişi, tabanca ile dükkana ateş açtı. Olayda Halil Ç. bacağından yaralandı. Çalışanlar ve müşteriler saldırganları yakalayarak darbetti.

Olay Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. 07 ATG 059 plakalı otomobille kuyumcuya gelen M.Ç. ve T.Ç. ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı.

BACAĞINDAN VURULDU

Tartışmanın ardından otomobillerine binen 2 kişi, iş yerinin arka tarafına yöneldi. M.Ç. ve T.Ç. burada tabancalarıyla havaya birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyarak dükkanın arka tarafına gelen Halil Ç., bacağından vuruldu.

İŞ YERİ ÇALIŞANLARI DURUMU İHBAR ETTİ

Olay esnasında iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler, dükkanın arka tarafındaki kapıdan dışarıya çıktı. İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

14 BOŞ KOVAN BULUNDU

Bacağından yaralanan Halil Ç., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dükkanı kurşunlayan M.Ç. ve T.Ç.'yi gözaltına aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 14 boş kovan bulundu.

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KURŞUNLARI BİTİNCE DARP EDİLDİLER

Saldırganların rast gele ateş ettiği tabancalarında kurşun bitince olanlar oldu. Kurşunun bittiğini anlayan magandalar kaçmaya çalıştı. Ancak iş yeri çalışanları aracı durdurarak darp etti .

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırganların iş yeri çalışanları tarafından yakalanarak linç edildiği o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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