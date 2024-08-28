Reyhanlı’da şüpheli valiz patlatıldı: İçinden kıyafet çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kamu binası önüne bırakılan valiz büyük paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.
ŞÜPHELİ VALİZ BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI
Olay, ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Vergi Dairesi ve Göç İdaresi'nin bulunduğu kamu binası önünde sahipsiz valiz görenler büyük korku yaşadı, Çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, bomba imha uzmanı tarafından valiz fünye ile patlatıldı.
Patlatılan valizin içerisinden kıyafet çıkarken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.