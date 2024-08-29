Bu nasıl vicdan? Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti! Saldırgan gözaltında

İstanbul 'da metroda toka satan Suriyeli küçük bir çocuk, bir şüpheli tarafından dakikalarca dövüldü. Vatandaşlarca tepki gören görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yetkililer şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Orta yaşlarda olduğu görülen bir şüphelinin ise çocuğun Suriyeli olduğunu anlamasıyla çocuğa fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü. Söz konusu videoda şüphelinin çocuğa ''soysuz'' diyerek vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşların tepkisine yol açan o görüntülerde Suriyeli olduğu öğrenilen küçük bir çocuk metro içerisinde saç tokası satmaya çalışıyor.

İstanbul 'da bulunan M2 Metrosu 'nda birkaç gün önce yaşandığı ortaya çıkan bir video ile sosyal medya ayağa kalktı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

İnfiale yol açan görüntüler sonrası yetkililer derhal harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan pek çok vatandaş, ırkçılığa sahne olan bu olaya sert eleştiri getirirken eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Skandal olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Küçük çocuğu dakikalarca döven saldırgan gözaltına alındı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yer alan ve metroda "yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan" şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.