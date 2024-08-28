Lunaparkta korku dolu anlar: Havada asılı kaldılar! Vatandaşlar fenalık geçirdi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Panik yaşayan 5 kişi, tedbir amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.