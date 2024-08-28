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Lunaparkta korku dolu anlar: Havada asılı kaldılar! Vatandaşlar fenalık geçirdi

Kahramanmaraş’ta lunaparkta korku dolu anlar yaşandı. Ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:49 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 22:49
Lunaparkta korku dolu anlar: Havada asılı kaldılar! Vatandaşlar fenalık geçirdi

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Atatürk Parkı'ndaki fuar alanında kurulan lunaparktaki ranger oyun aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı. O esnada oyun aletinin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı mahsur kaldı.

Lunaparktaki ziyaretçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtararak aşağı indirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlatıldı

Panik yaşayan 5 kişi, tedbir amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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