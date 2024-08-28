PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Sivas’ta dolu ve sağanak sel felaketine yol açtı: 20 evi su bastı, 2 traktör sürüklendi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, Eskikarahisar köyünde sel felaketine neden oldu. 20 evi su basarken, 2 traktör ve römorku sürükledi. Köyde mahsur kalan vatandaşları diğer köy sakinleri kurtardı. AFAD ve itfiaye ekipleri, su tahliyesi ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 23:49 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:49
Sivas’ta dolu ve sağanak sel felaketine yol açtı: 20 evi su bastı, 2 traktör sürüklendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Eskikarahisar köyünde 20 evi su basarken, 2 traktör ve 2 römork ise sürüklendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağışı sele neden oldu. İlçeye bağlı Eskikarahisar köyünde 20 evi su basarken, 2 traktör ve 2 römork ise sürüklendi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Eskikarahisar köyünde dolu yağışının ardından sağanak hayatı felç etti.

Yaklaşık 20 dakika boyunca süren ve bölgede etkisini gösteren sağanak köy halkına zor anlar yaşattı. Sel nedeniyle köyde yaklaşık 20 evi su bastı. 2 traktör ve römorkları da sürükledi. Ayrıca köyde bulunan çok sayıda ahır ve samanlığı da su bastı.

Evlerde mahsur kalan vatandaşları diğer köy sakinleri kurtardı.

İhbar üzerine köye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipler su basan evlerdeki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

'METRELERCE YÜKSEKLİKTE SU YÜKSELDİ'

Köy sakinlerinden Tuncer Bahar, selin bir anda geldiğini söyleyerek, "Her şey 20 dakika içerisinde oldu. Öncelikle dolu yağdı. 20 dakika içinde sel geldi. Dere kenarındaki bir evde mahsur kaldılar. 2 tanesi çocuk 3 kişiyi kurtardık. Çocuklar çok korkmuştu. Hayvanlar dağda olduğu için telef olan hayvan olmadı" dedi.

'GÜCÜM GİTTİĞİ YERE KADAR KAPIYI İTTİM'

Sel sırasında evde mahsur kalan ve köylüler tarafından kurtarılan Behiye Muhit ise "Tomruk girmesin diye ben kapıyı zor kapattım. Gücüm gittiği yere kadar kapıyı ittim. Gücüm gidince de kapıyı bıraktım. Kızlarımla beraber dört kişiydik. Eşim dışarı da biz içeride kaldık. Her şey anlık oldu. Metrelerce yükseklikte su yükseldi. Kamyon da gelse kamyonu da götürürdü. Saniyeler içinde su geldi. Dereye düşseydik hepimiz giderdik" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Türk Telekom
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Açıklamalar peş peşe... Deredeki terlik kimin? | JAK’tan kuyu taraması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi
Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!
CANLI TAKİP | İsrail’den geniş çaplı saldırılar! Ateşkes görüşmesinde yeni perde! ABD basını yazdı: İran’ın saldırısı daha öncekilere benzemeyecek
Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria açıklamalarına sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbir şarttır! | Ömer Çelik’ten açıklama
Okan Buruk biletini kesip yeni oyuncusunu buldu! Geleceğin yıldızı Galatasaray yolunda!
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
İzmir’de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...
Başörtüsü mücadelesinin simgesi... Başkan Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Cesaret aşıladı
SON DAKİKA