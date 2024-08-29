Bursa’da kan donduran olay! Babasını döverek öldürdü

CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu.

Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.