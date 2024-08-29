PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bursa'da kan donduran olay! Babasını döverek öldürdü

Bursa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ufuk A. (27), tartıştığı babası Cihangir A.'yı (51) darbederek öldürdü. Cihangir A.'nın cansız bedeni eve gelen eşi Aysel A. (47) tarafından bulunurken, Ufuk A. gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:12 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:12
Bursa’da kan donduran olay! Babasını döverek öldürdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Aysel A. eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı hareketsiz halde yatarken buldu.

Aysel A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cihangir A.'nın yüz ve baş bölgesine aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cihangir A.Cihangir A.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri, o sırada evde olan Ufuk A.'yı ifadesi için polis merkezine götürdü.

Ufuk A., polis merkezindeki ifadesinde, kavga ettiği babasını darbederek öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA