NOW TV Ana Haber spikeri Gülbin Tosun Mansur Yavaş’a ateş püskürdü bileti kesildi! Sokak hayvanları...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Avrupa ülkelerinde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarıldı. Tosun, kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: "Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok."

'BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN'

Tosun, geçen günlerde X hesabından Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz biz bakarız' derken, hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz? Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!!!" diye yazmıştı. Tosun ardından yaptığı paylaşımda, "Vay be ülkenin geldiği hale bak! Konuşan ya içeri alınıyor ya da işinden ediliyor! Muhteşem! Havai fişekleri sonraya saklayın!" demişti.

Gülbin Tosun'un süresiz izne çıkarılmasında Yavaş'ın rolü olup olmadığı bilinmiyor.